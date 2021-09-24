الجزائر: 161 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، فيما تماثل 139 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 202 ألف و283 حالة، من بينها 161 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 138 ألفا و501 شخص.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٧٤٨ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢١ مريضا في العناية المركزة.



وأضاف بيان الوزارة أن 21 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 22 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و5 ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.



وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة ٦ صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.