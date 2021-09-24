الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 161 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، فيما تماثل 139 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 202 ألف و283 حالة، من بينها 161 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 138 ألفا و501 شخص.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٧٤٨ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢١ مريضا في العناية المركزة.


وأضاف بيان الوزارة أن 21 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 22 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و5 ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.


وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة ٦ صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

جمال الجزائر وفاة المواطنين خلال لوز العناية المركزة كورونا فيروس فيروس كورونا إصابات تسجيل وفيات الصحة الجزائرية إصابة جديدة الكورونا الحجر الصحي المواطن بفيروس كورونا الحالات المصابة قواعد الحجر صحة المواطنين فيروس كورون وزارة الصحة الجزائرية السلطات الجزائرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

الصحة: 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة