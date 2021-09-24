اليمن: ممارسات ميليشيات الحوثى تبرهن على رفضها لفكرة السلام

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن أفعال وممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية تبرهن على رفضها لفكرة السلام.



وأشار بن مبارك - في الندوة التي نظمها المعهد الدولي للسلام في مدينة نيويورك الأمريكية حول الوضع في اليمن - إلى عرقلة ميليشيا الحوثي لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام من خلال تصعيد العمليات العسكرية المستمر في عدد من المحافظات وفي مقدمتها مأرب ومؤخرًا محاولة التوسع في محافظة شبوة، والانقياد وراء الطموحات الإيرانية ومشروعها التدميري في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.



وأكد أن الحكومة اليمنية تنتهج السلام كأساس لإيقاف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية باعتبارها كنتيجة للحرب، وتتعاطى بإيجابية مع كافة الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والمستدام وفقًا لمرجعيات الحل الأساسية، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوارالوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ وتقدم كامل الدعم للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإرغام مليشيات الحوثي على الاستجابة لكافة مبادرات السلام وإنهاء الحرب.

وعلى صعيد آخر، تسلمت وزارة الصحة العامة اليمنية، اليوم : دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر مطار عدن الدولي.

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية باليمن - وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية: إنه تسلم الشحنة المقدرة بـ 356 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد 19 مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس.

وأوضح: أن الوزارة عملت خطة توزيع متكاملة وسيتم التوزيع للمحافظات اعتبارا من اليوم، مؤكدا سلامة اللقاح وفقا لمنظمة الصحة العالمية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.