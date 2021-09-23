ضبط 17 محاولة تهرب جمركي لكمية من البضائع المتنوعة في سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 17 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من قرون الغزلان والمحظور تداولها والتعامل فيها بموجب اتفاقية سايتس للحماية البرية وأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

وذكرت جمارك سفاجا - في بيان اليوم - إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 17 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشها تم ضبط ١١ قطعة سلاح أبيض ( مطواة ) وبندقية ضغط هواء و١٧٠٠ طلقة رش و٥١ شيشة إلكترونية و ٢٧٥ علبة سوالبادين وكمية من مستلزمات طب الأسنان و٥٢٠ عبوة عطور ومستحضرات تجميل متنوعة و ٧ لترات كرياتين و ٣٧١٨ قطعة ملابس جاهزه متنوعة و ١٠ كيلوجرامات غذاء ملكات نحل و٣٩ قطعة مستلزمات كمبيوتر ألعاب فور كيه 4K و١١٠ قطع غيار معدات كهربائية و٢٦ سماعة موبايل ( ايربود ) و١١٩٠ عبوة ملمع فضة وعدد من قرون الغزلان مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 17 محضرا، والتي حررها ياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.