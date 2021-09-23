الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط 17 محاولة تهرب جمركي لكمية من البضائع المتنوعة في سفاجا

تهرب جمركي
تهرب جمركي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 17 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من قرون الغزلان والمحظور تداولها والتعامل فيها بموجب اتفاقية سايتس للحماية البرية وأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

وذكرت جمارك سفاجا - في بيان اليوم - إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 17 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشها تم ضبط ١١ قطعة سلاح أبيض ( مطواة ) وبندقية ضغط هواء و١٧٠٠ طلقة رش و٥١ شيشة إلكترونية و ٢٧٥ علبة سوالبادين وكمية من مستلزمات طب الأسنان و٥٢٠ عبوة عطور ومستحضرات تجميل متنوعة و ٧ لترات كرياتين و ٣٧١٨ قطعة ملابس جاهزه متنوعة و ١٠ كيلوجرامات غذاء ملكات نحل و٣٩ قطعة مستلزمات كمبيوتر ألعاب فور كيه 4K و١١٠ قطع غيار معدات كهربائية و٢٦ سماعة موبايل ( ايربود ) و١١٩٠ عبوة ملمع فضة وعدد من قرون الغزلان مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 17 محضرا، والتي حررها ياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

الجمارك سفاجا تهرب جمركي مستحضرات التجميل قرون الغزلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

مصادر تونسية: قيس سعيد سيعلن غدًا الحكومة الجديدة برئاسة توفيق شرف الدين

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة