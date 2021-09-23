برهم صالح للأمم المتحدة: غياب العراق عن دوره بالمنطقة أدى لفقدان الاستقرار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن العراق يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من حروب ونزاعات مستحكمة جراء انهيار منظومتها الأمنية والسياسية، وكان غياب العراق عن دوره الطبيعي في المنطقة أحد أسباب فقدان الاستقرار الإقليمي.

دعم المجتمع الدولي للعراق

وقال برهم صالح خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن نجاح مساعي إحلال السلام لن يتم من دون العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة، وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، وهذا يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرضنا.

وأضاف الرئيس العراقي: "نؤكد الحاجة لمنظومة جديدة بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، وتستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من شبابنا، وأيضا التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية".

إجراء الانتخابات

وقال برهم صالح إن الانتخابات العراقية الشهر المقبل يجب أن تكون المسار السلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان بحق الى حكم الشعب بدون قيمومة، لأن أحد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة.

وشدد الرئيس العراقي على أن الانتخابات العراقية المقبلة مصيرية واستحقاق وطني مفصّلي، ستكون لها تبعات على العراق وكل المنطقة، كما أن الانتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يُعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم.

محاربة الفساد

ودعا برهم صالح المجتمع الدولي لاسترداد أموال الفساد المهرّبة من العراق، كما جدد دعوته لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بإنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب.

وأضاف "أن مكافحة الفساد تُمثل للعراق اليوم معركة وطنية، ترتكز على الحد من منابع الفساد، واسترداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال، ولا خيار أمامنا إلا الانتصار في هذه المعركة، ونعمل على تبنّي مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة".

مواجهة داعش

وأكد الرئيس العراقي أنهم تمكّنوا من تحرير مدنهم من تنظيم داعش الإرهابي ببسالة قواتهم المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيران وأصدقاء العراق، والدور الكبير للمرجعية الدينية في النجف التي حشّدت قوى الشعب.