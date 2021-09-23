الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برهم صالح للأمم المتحدة: غياب العراق عن دوره بالمنطقة أدى لفقدان الاستقرار

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن العراق يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من حروب ونزاعات مستحكمة جراء انهيار منظومتها الأمنية والسياسية، وكان غياب العراق عن دوره الطبيعي في المنطقة أحد أسباب فقدان الاستقرار الإقليمي. 

 

دعم المجتمع الدولي للعراق

وقال برهم صالح خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن نجاح مساعي إحلال السلام لن يتم من دون العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة، وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، وهذا يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرضنا. 

 

وأضاف الرئيس العراقي: "نؤكد الحاجة لمنظومة جديدة بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، وتستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من شبابنا، وأيضا التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية".

 

إجراء الانتخابات

وقال برهم صالح إن الانتخابات العراقية الشهر المقبل يجب أن تكون المسار السلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان بحق الى حكم الشعب بدون قيمومة، لأن أحد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة.

 

وشدد الرئيس العراقي على أن الانتخابات العراقية المقبلة مصيرية واستحقاق وطني مفصّلي، ستكون لها تبعات على العراق وكل المنطقة، كما أن الانتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يُعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم.

 

محاربة الفساد

ودعا برهم صالح المجتمع الدولي لاسترداد أموال الفساد المهرّبة من العراق، كما جدد دعوته لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بإنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب. 

 

وأضاف "أن مكافحة الفساد تُمثل للعراق اليوم معركة وطنية، ترتكز على الحد من منابع الفساد، واسترداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال، ولا خيار أمامنا إلا الانتصار في هذه المعركة، ونعمل على تبنّي مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة". 

 

مواجهة داعش

وأكد الرئيس العراقي أنهم تمكّنوا من تحرير مدنهم من تنظيم داعش الإرهابي ببسالة قواتهم المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيران وأصدقاء العراق، والدور الكبير للمرجعية الدينية في النجف التي حشّدت قوى الشعب. 

الرئيس العراقي برهم صالح منطقة الشرق الأوسط العراق نيويورك الإنتخابات العراقية داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود بعد إجراء «قلب مفتوح»

محمد الباز يكتب: هيكل.. لماذا لم يكتب الأستاذ مذكراته؟

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ضياء السيد يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المسرب عن شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

وزير الخارجية اللبنانى والسفيرة الأمريكية يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا