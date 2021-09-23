المغرب يسجل 1583 إصابة جديدة بكورونا و36 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، عن تسجيل 1583 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 925 ألفًا و507 حالات.

وأفادت وزارة الصحة المغربية- في بيان اليوم بأنه جرى تسجيل 36 وفاة؛ ليصل العدد إلى 14 ألفًا و76 حالة، وفي المقابل جرى تسجيل 2538 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 893 ألفًا و272 حالة.

وأضاف البيان أنه جرى فحص 18 ألفًا و323 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 8 ملايين و661 ألفًا و569 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض بين يومين و14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.