بن سلمان يقود «ثورة حداثية».. احتفاء عربي وعالمي باليوم الوطني للسعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ91، في 23 سبتمبر من كل عام، والذي يوافق ذكرى توحيد المملكة وتحويل اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، عام 1932.

وتنوعت مظاهر الاحتفال والاحتفاء العالمي، وانهالت التهاني على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وهنأ ملوك ورؤساء الدول، المملكة العربية السعودية، وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جوجل يغير صورة الواجهة

عالميا، غير محرك البحث العالمي جوجل اليوم الخميس، صورة العرض إلى خلفية خضراء في السعودية احتفالا يتوسطها العلم السعودي وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأضاءت ألوان العلم السعودي الأخضر، برج خليفة في إمارة دبي، كما قدم حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني، مؤكدا عزم بلاده التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين الإماراتي والسعودي.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية. حسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية.

أمريكا تهنئ خادم الحرمين

وقال بلينكن: «تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ثمانية عقود من الشراكة والتعاون والصداقة المتبادلة، وقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا، وعززت أمن المنطقة».

من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أحمد آل إبراهيم، إن المملكة حققت قفزات في مجالات التنمية البشرية والاهتمام ببناء الإنسان، كأساس لأي رغبة في التنمية.

زخم القيادة الشابة

وأضاف آل إبراهيم لـ«الدستور»، أن تمكين المرأة ودعم الشباب والثورة الحداثية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان لفتت انتباه العالم، خصوصا أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده تسير بخطى واثقة نحو الحداثة والريادة.

وتابع بقوله، إن: وجود قيادة شابة في المشهد السعودي يعطي زخما وقوة لأحلام التغيير والانطلاق نحو المستقبل ومواكبة التطورات العالمية، وكذلك الانفتاح على الآخر، خصوصا أفكار ولي العهد الاقتصادي وخططه للتنمية التي ستجني البلاد ثمارها في المستقبل القريب.

وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، مُعبراً عن اعتزاز وفخر البرلمان العربي بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية للمغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وثمن رئيس البرلمان العربي الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية على كافة المستويات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.