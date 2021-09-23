ليبيا تسجل 9 وفيات و1006 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن 9 وفيات و1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تماثل للشفاء 1712 مصابًا، فيما بلغت نسبة الإصابات الجديدة 18.5% من إجمالي 5430 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4424 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 335 ألفًا و55 حالة، منها 78 ألفًا و23 نشطة، و252 ألفًا و463 متعافى، و4569 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وأذن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، بإعطاء لقاح "أسترازينيكا" كجرعة ثانية للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في"، على أن يكون مضى على الجرعة الأولى ثلاثة أشهر على الأقل.

جاء ذلك في خطاب مدير عام المركز حيدر السائح إلى المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلديات.

ووفقًا للخطاب الذي حمل رقم 2506، فقد أشار المركز إلى إمكانية تطعيم المرأة المرضعة بأي نوع من الطعوم المضادة لـ"كورونا"، المتوفرة حاليًا.

إلى هذا، وأظهر إحصاء لرويترز، بالتزامن، أن أكثر من 230.04 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و921629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.