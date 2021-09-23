ربيع أسعد ينضم لأسرة «بيت المعادي» ويبدأ تصوير دوره الأسبوع المقبل

انضم الفنان ربيع أسعد تصوير دوره في مسلسل "بيت المعادي" الخميس من الاسبوع المقبل، وهو العمل المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في شهر يناير المقبل.

ويظهر “أسعد” خلال الأحداث بدور جديد ومختلف، حيث يجسد شخصية شريرة لشاب طائش وطالب بالجامعة، ويختلق مشاكل لإخوته طالب في الجامعة.



وتدور أحداث العمل خلال 3 عصور مختلفة، وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء؛ وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي «Women Kill» الذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

مسلسل "بيت المعادي" من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وبطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.