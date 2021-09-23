تقرير الطب النفسي عن الحالة العقلية لسفاح الجيزة: سليم ولا يعاني من أي خلل عقلي

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، تقرير الطب النفسي حول الحالة العقلية لفراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، خلال محاكمته في اتهامه بقتل زوجته فاطمة وصديقه وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما طلب دفاعه ايداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وأمرت جهات التحقيق بإيداع لمدة شهرين الأمراض العقلية والعصبية المختصة، وذلك لإخضاعه للكشف الطبي النفسي، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.

تفاصيل التقرير

وذكر التقرير إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

ووصل والد المجني عليها “فاطمة" إلى قاعة المحكمة وحضور دفاع المجني عليها، وتُعقد الجلسة في محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق.

يذكر أن المحكمة أودعت قذافي فراج عبد العاطي مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة شهرين الأمراض العقلية والعصبية المختصة، وذلك لبدء إخضاعه للكشف الطبي، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية من عدمه، وصولًا لبيان مدى مسؤوليته جنائيًا عن مقتل المجني عليها زوجته فاطمة زكريا بعدما أزهق روحها وأخفى جثتها في «ديب فريزر».

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم 23 سبتمبر للاطلاع على الرأي الطبي بشأن حالة المتهم، وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع المتهم الذي علق على القرار، بأنه في حالة ثبوت أن المتهم يعاني من أمراض نفسية أو عصبية فإنه سيتقدم بالطعن بالنقض على أحكام الإعدام الثلاثة الصادرة بحقه.

3 أحكام سابقة بالإعدام

و عاقبت المحكمة المتهم في 3 أحكام سابقة بالإعدام، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة حُكمًا بإعدام قذافي فراج عبد العاطي بتهمة قتل شقيقة زوجته نادين، كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عماد عطية حُكمًا آخر بإعدامه لاتهامه بقتل صديقه رضا.

أما ثالث الضحايا فكانت فتاة عملت في مكتبة يملكها المتهم الذي عُرف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، ضمن ما استولى عليه من مُمتلكات صديقه، ووقعت علاقة بين السفاح والقتيلة، ثم تقدم للزواج من شقيقتها، وحين هددته بفضح أمره استدرجها وقام بقتلها ودفنها في إحدى غُرف منزله، وأوهم أسرتها أنها هربت خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل في مجال التمثيل والإعلانات.

في حين تمثلت الجريمة الرابعة في الإسكندرية، حينما تعرّف المُتهم على سيدة جاءت للعمل معه، وأقنعها أنه وقع بحبها ويُريد الزواج منها، حتى حصل منها على 45 ألف جنيه قيمة بيع شقة قديمة، وعندما شعرت بأنه نصب عليها طالبته برد أموالها، فأخبرها بأنه لا يمتلك أموالًا واستدرجها داخل المكتبة ملكه، وما إن انفرد بها حتى باغتها بضربات أنهت حياتها قبل أن يدفنها داخل المخزن.