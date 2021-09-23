وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مدارس التعليم المجتمعي التابعة لـ«مصر الخير»

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأمل مبدي الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة بمصر الخير، إحدي مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة.

وتساهم تلك المدارس في حل مشكلة التسرب من التعليم، و تتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

يذكر أن تجري اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الفيوم، حيث تستهل الزيارة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة، حيث تسهم تلك المدارس في حل مشكلة التسرب من التعليم، و تتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

كما ستتفقد الوزيرة إحدى عيادات مشروع "2 كفاية" في محافظة الفيوم، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، ويستهدف 82,550 سيدة في المحافظة، وستلتقي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، خاصة أن المشروع يعمل علي استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

وستشهد الزيارة أيضًا إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث رصد للمبادرة نحو 20 مليون جنيه (9 ملايين صندوق تحيا مصر – 11 مليون وزارة التضامن)، وتستهدف مرحلتها الأولي توزيع 500 نول على الاسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 فرد مستفيد.

وتأتي مبادرة "تتلف في حرير" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لدعم تلك العمالة والتمكين الاقتصادي والتي بدأت بمبادرة بر امان لصغار الصيادين.

وتختتم القباج الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة، حيث يتم تسليم عدد من المشروعات للمواطنين.