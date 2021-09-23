بعد محادثة ماكرون وبايدن.. اليوم اجتماع بين وزيرى الخارجية الأمريكى والفرنسى

أعلنت مسؤولة أمريكية أن وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف لودريان سيعقدان اجتماعاً في الأمم المتّحدة اليوم الخميس بعد البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما، وفقا لفرانس برس.

وقالت المسؤولة للصحفيين طالبة حجب اسمها إنّ الوزيرين أجريا "محادثة جيدة" مساء أمس الأربعاء على هامش اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و"نتوقع أن يلتقيا مجدداً في اجتماع اليوم الخميس.

يذكر أن الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون أعلنا التزامات لإعادة إرساء الثقة التي تعرضت لاختبار بين باريس وواشنطن، مع اقرار الرئيس الأمريكي بأن "المشاورات المفتوحة بين الحلفاء" كان من شأنها تفادي هذه التوترات.

وفي هذه المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها، حاول الرئيسان إيجاد حل لأخطر أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وفرنسا منذ الرفض الفرنسي لحرب العراق عام 2003.

وجاء في بيان مشترك للبيت الأبيض وقصر الإليزيه أن اجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى فرنسا والشركاء الأوروبيين كان من شأنه تفادي هذا الوضع" مضيفاً "وقد أعرب الرئيس بايدن عن التزامه الدائم بهذا الصدد"، فيما اتهمته باريس بالتصرف مثل سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إنّ المحادثة بين بايدن وماكرون كانت "ودّية"وإنّ الرئيس الأميركي يأمل أن تشكّل "خطوة نحو عودة الوضع إلى طبيعته" بين الحليفين.

وفي سياق التهدئة هذا، قرر ماكرون عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن "الأسبوع المقبل".

وكانت باريس قد استدعت الجمعة سفيري الولايات المتحدة وأستراليا، وهو قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، للاحتجاج على إعلان شراكة استراتيجية بين هذين البلدين والمملكة المتحدة نتج عنها فسخ عقد ضخم لشراء غواصات فرنسية من جانب كانبيرا.