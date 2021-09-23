الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة ١٤ حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة فى حملاتها للتصدى لحالات التعد على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

 

و استكمالاً لما حققته المحافظة بالموجة ال١٨،أكدت المحافظ أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والري، بمساحة ٢٢٠ م٢ خلال الحملة المُنفذة اليوم، هذا إلى جانب إتخاذ إجراءات التصالح بمعرفة الأوقاف لحالتين بمساحة١٠٨٣ م٢ بمدينة دمياط، منوهة إلى أن إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ٨٤ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ متر مربع.

 

وفى هذا السياق، أصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.


وقالت الدكتورة منال، إن هناك استعدادات مكبرة قبيل دخول فصل الشتاء في دمياط حيث تابعت المحافظ استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، للحد من التداعيات و الآثار الناجمة عن موجات الطقس السئ التى تتعرض لها المحافظة خلال الشتاء.

 

وأكدت المحافظ أنه تم منع أى إجازات للمسئولين بالوحدات خلال تلك الفترات مع تشكيل لجنة للمرور على جميع محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، على أن تضم اللجنة ممثلين عن إدارات المتابعة بديوان عام المحافظة و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدات المحلية، كما طالبت رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه.

 

كما شددت على سلامة أعمدة الإنارة و تمهيد الطرق الغير ممهدة و المؤدية إلى المدارس بإستخدام كشط الطبقة الأسفلتية الناتج من عمليات تطوير بعض المناطق لمنع حدوث تجمعات للمياه التي قد تعرقل حركة المارة، وأكدت على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ عمليات المجلس والتطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة.

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