الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن» يدعو وزراء خارجية دول العالم للاجتماع بشأن التزامات كورونا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء: إنه سيوجه دعوة شخصية لنظرائه في أنحاء العالم قبل نهاية العام لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي قمة افتراضية بخصوص كوفيد-19 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعد الرئيس جو بايدن في وقت سابق بشراء 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها إلى دول أخرى في ظل تعرض الولايات المتحدة لضغوط متزايدة لمشاركة إمداداتها من اللقاحات مع بقية دول العالم.

وقال بلينكن: إنه سيدعو وزراء الخارجية لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة التي تنعقد عبر الإنترنت وفي اجتماع قادم لمجموعة العشرين، قبيل اجتماع رؤساء الدول بقيادة بايدن الذي ينعقد في الربع الأول من 2022.

وأضاف: "علينا أن نستمر في المشاركة وفي محاسبة أنفسنا من أجل تحقيق تقدم حقيقي".

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن كورونا فيروس كورونا جو بايدن

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