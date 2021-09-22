الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

«خليجيون في حب مصر»: بطولات المشير طنطاوي بحرب الكويت محفورة في الوجدان

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

أكدت مؤسسة خليجيون في حب مصر، اليوم الأربعاء، أن المشير محمد حسين طنطاوی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق كان أحد أبطال حرب تحرير الكويت وأبرز الرموز العسكرية العربية المعاصرة، مشيرة إلى أن بطولاته في حرب تحرير الكويت ستظل محفورة في وجدان الشعب الكويتي.

 

ونعت مؤسسة "خليجيون في حب مصر" المشير محمد حسين طنطاوی الذي فقدته مصر والأمة العربية كأحد أبرز رموزها العسكرية في التاريخ الحديث وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1993 التي تمثل مصدر فخر وإعتزاز لكل العرب وكذلك حرب تحرير الكويت عام 1991.

 

وتقدم الدكتور يوسف العميري مؤسس ورئيس "خليجيون في حب مصر" باسم أعضاء الجمعية والعاملين فيها بخالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله لمصر وللأمة العربية.

 

وقال العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه إن الراحل يذكر له الشعب الكويتي والخليجي دوره البارز وبطولاته في حرب تحرير الكويت عام 1991، حيث شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، من الغزو الصدامي، إلى جانب تاريخه العسكري العظيم ومشاركته ببسالة في 5 حروب وهي العداون الثلاثي عام 1956، النكسة 1967، وحرب الاستنزاف، وأكتوبر 1973. 

 

وأكد العميري أن الانتصارات العظيمة التي حققها خلال المعارك التي شارك في قيادتها في تحرير الكويت ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، متابعا: "حصل المشير محمد حسين طنطاوي، على عدة أوسمة وهي وسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت". 

 

وأوضح أن بطولات الراحل امتدت إلى السنوات الماضية حينما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شؤون البلاد في فترة تعرضت فيها مصر، قلب العروبة النابض، وأمتها العربية إلى تحديات محدقة من جانب التيارات المتشددة التي حاولت نشر الفوضى واختطاف هوية المنطقة.

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