الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن التزام وزارة الداخلية بتقديم الدعم للأجهزة الشرطية الليبية

النائب أحمد عبد
النائب أحمد عبد السلام قورة

اعتبر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تصريحات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التى أكد فيها خلال لقائه مع اللواء خالد مازن وزير الداخلية الليبى على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات، بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم الدولة الليبية والشعب والليبي الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا.

وأشاد قورة، في بيان اليوم، بالملفات والموضوعات الأمنية التى دارات بين الوزيرين خلال هذا اللقاء ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر وليبيا فى مختلف المجالات.

وأعرب النائب عن ثقته التامة فى قدرة القوى السياسية الشرعية والشعب الليبى الشقيق على تنفيذ خارطة الطريق وإعادة بناء المؤسسات الليبية وإعادة إعمار ليبيا ليتم تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا والاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة داخل ليبيا بما يحقق أمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

وكان وزير داخلية الليبى قد أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيداً بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى شتى المجالات، كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمنى مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة فى مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم فى عدد من المجالات الشرطية.

كما أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة نظيره الليبى للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب هيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزير الداخلية دعم الدولة الليبية

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