استثناء 50 طالبًا أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع بتنسيق الجامعات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات أنه سيتم قبول الطلاب الـ50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية 2021 نظام (الثلاث سنوات والخمس سنوات) وفقاً للترتيب المُحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها، بتنسيق الجامعات 2021.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من الخميس الموافق 23/9/2021 حتى الإثنين 27/9/2021 علي النحو التالي دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها.

وجاء تنسيق دبلوم المدارس الثانوية (التجارية-الصناعية-الزراعية-السياحة والفنادق) بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، وجاء دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

فيما جاء تنسيق دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات بنسبة 75 % فأكثر.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% فيتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة الإرشادات والمعلومات والقواعد المرتبطة بتنسيق طلاب الشهادات الفنية "الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق"، والتي تتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.