الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة رئيس الجزائر الأسبق عبد القادر بن صالح

رئيس الجزائر الأسبق
رئيس الجزائر الأسبق

توفي رئيس الجزائر الأسبق عبد القادر بن صالح في مستشفى عين نعجة العسكري عن عمر ناهز 80 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء.

وأعلن مجلس الأمة الجزائري في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن خبر وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، حسبما أفادت قناة |النهار" الجزائرية.

من هو عبد القادر بن صالح؟

ولد بن صالح، في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف  التابعة حاليا لدائرة الرمشي. وفي سنة 1959 إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني،انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشر.

وانتقل عبد القادر بن صالح إلى قاعدة جيش التحرير الوطني، وتم تكليفه بمهمة على مستوى المنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة الى غاية استرجاع السيادة الوطنية بـ1962.

وعمل  دبلوماسيا في السفارة الجزائرية بمصر، وبين سنة 1970 و1974  تم تعيينه مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في لبنان. وبين 1974 الى 1977 شغل منصب مديرا للنشر بصحيفة الشعب اليومية الناطقة باللغة العربية.

وفي سنة 1993 أصبح  مدير الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية والمتحدث الرسمي باسمها.

 وبين سنوات 1993 – 1994 كان عضو ورئيس لجنة الحوار الوطني، وبين 1994 إلى 1997 ترأس المجلس الوطني الانتقالي.

وبين 1997 إلى 2002 شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما انتخب نائبا عن ولاية وهران في 30 ماي  2002. وفي نفس السنة استقال ليتم تعيينه في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة في 25 جوان 2002، خلفا لمحمد الشريف مساعدية المتوفي.

 وانتخب في منصب رئيس مجلس الأمة الجزائري وجدد انتخابه منذ 2002.

وحظي عبد القادر بن صالح، بتشريفات وأوسمة عديدة في الداخل والخارج. كما تم تشريفه من العديد من الدول الصديقة حيث قلده رؤساؤها أوسمة الاستحقاق الوطني حسب النظام الدستوري. منها وسام جيش التحرير الوطني، وسام الاستحقاق الوطني، والدكتوراه الفخرية بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة شونغ نام بكوريا الجنوبية.

عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر السابق وفاة رئيس الجزائر السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

انتظام حركة قطارات الوجه القبلى بعد خروج 3 عربات عن القضبان

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

«تلقت الحقنة الأغلى فى العالم».. قصة الطفلة «ليال» مصابة ضمور العضلات التى توفيت اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين