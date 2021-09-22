وفاة رئيس الجزائر الأسبق عبد القادر بن صالح

توفي رئيس الجزائر الأسبق عبد القادر بن صالح في مستشفى عين نعجة العسكري عن عمر ناهز 80 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء.

وأعلن مجلس الأمة الجزائري في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن خبر وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، حسبما أفادت قناة |النهار" الجزائرية.

من هو عبد القادر بن صالح؟

ولد بن صالح، في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي. وفي سنة 1959 إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني،انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشر.

وانتقل عبد القادر بن صالح إلى قاعدة جيش التحرير الوطني، وتم تكليفه بمهمة على مستوى المنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة الى غاية استرجاع السيادة الوطنية بـ1962.

وعمل دبلوماسيا في السفارة الجزائرية بمصر، وبين سنة 1970 و1974 تم تعيينه مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في لبنان. وبين 1974 الى 1977 شغل منصب مديرا للنشر بصحيفة الشعب اليومية الناطقة باللغة العربية.

وفي سنة 1993 أصبح مدير الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية والمتحدث الرسمي باسمها.

وبين سنوات 1993 – 1994 كان عضو ورئيس لجنة الحوار الوطني، وبين 1994 إلى 1997 ترأس المجلس الوطني الانتقالي.

وبين 1997 إلى 2002 شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما انتخب نائبا عن ولاية وهران في 30 ماي 2002. وفي نفس السنة استقال ليتم تعيينه في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة في 25 جوان 2002، خلفا لمحمد الشريف مساعدية المتوفي.

وانتخب في منصب رئيس مجلس الأمة الجزائري وجدد انتخابه منذ 2002.

وحظي عبد القادر بن صالح، بتشريفات وأوسمة عديدة في الداخل والخارج. كما تم تشريفه من العديد من الدول الصديقة حيث قلده رؤساؤها أوسمة الاستحقاق الوطني حسب النظام الدستوري. منها وسام جيش التحرير الوطني، وسام الاستحقاق الوطني، والدكتوراه الفخرية بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة شونغ نام بكوريا الجنوبية.