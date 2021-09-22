تصدى للتحرش بفتاة.. إحالة عامل و3 طلاب شرعوا في قتل أخر لـ«للجنايات»

حصلت "الدستور" على أمر إحالة عامل وثلاثة طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان برئاسة المستشار أحمد الشيمي، إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين “محمد. ك” عامل، “إسلام. م”، “طالب، أحمد. م”، طالب، نور الدين. ن"، طالب، بأنهم بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة، شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها ما أثار حفيظتهم وملئ أنفسهم بالضغينة نحوه، فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلقه وإيثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أورى عن كونها في مقتل، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم الأول باحراز وحاز الآخرون بواسطته سلاحا أبيضا (مطواة قرن غزال) دون مسوغ قانوني

شهادة االشهود

الشاهد الأول المجني عليه أحمد سامي،20 سنة، طالب، شهد أنه حال سيره بالطريق العام تناهى إلى سمعه صراخ فتاة وبإطلاله النظر لاستبيان المصدر أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب على الفتاة، فتوجه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتى مكنها من الهرب.

وأضاف المجني عليه أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع يهبطوا من مركبة ذات ثلاث إطارات ملاصقة للمتهم الأول وتكالبوا عليه وفق ما سبق ذكره.

الشاهدة الثانية: (شاهدة رؤية) نجوى فایق، 21 سنة – طالبة، شهدت أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حتى إنحرفت عليها وقام المتهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة وقام بصفعها على وجهها فاستغاثت صارخة فحضر المجني عليه (الشاهد الأول) للدفاع عنها حتى مكنها من الهرب.

أضافت أنها فوجئت بباقي المتهمين هابطين من ذات المركبة ملتفين حول المدافع عنها حتى تمكنوا من شل مقاومته، والباقي وفق ما سبق ذكره.

الشاهد الرابع أحمد محمود، رائد شرطة ومعاون أول مباحث قسم شرطة دار السلام

شهد بصحة ما جاء بأقوال سالفيه، مضيفا أن المتهمين لم يبلغوا مقصدهم لتدارك خصمهم بالعلاج من قبل المشفى، وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين.



