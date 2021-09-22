خادم الحرمين الشريفين يعزى الرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.



وأعرب خادم الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي وأسرة الفقيد والشعب المصري، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية مماثلة إلى الرئيس السيسي.



وفاة المشير طنطاوي

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي، إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخَّرج محمد حسين طنطاوي، في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم المشير طنطاوي، على القاعدة العسكرية بالهايكستب، كما أعلن الرئيس السيسي، الحداد العام في البلاد.

وتجري مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع، وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليداً لدوره الوطني في تاريخ مصر.