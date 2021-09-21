الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك الأردن يعزي السيسي في وفاة المشير طنطاوي

ملك الأردن
ملك الأردن

بعث ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

وأعرب ملك الأردن - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي وأسرة الفقيد والشعب المصري، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.
وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.
وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.
وكانت أشهر مقولات المشير طنطاوي والتي بثها التلفزيون المصري: «بقاتل 40 سنة وهفضل أقاتل لآخر يوم في عمري علشان مصر».
وتجري مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع، وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليداً لدوره الوطني في تاريخ مصر.

 

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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