الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا في أمريكا: 42.3 مليون إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

زادت الثلاثاء، حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.5%، مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 42.3 مليون إصابة، حتى الساعة 0637 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.4 % خلال الأسبوع الماضي، وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بمقدار 64ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0%عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية ألاسكا زيادة بنسبة 2.1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى102 آلف و.471
وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بإضافة 644 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، وتتصدر أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

واشنطن كورونا في أمريكا الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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