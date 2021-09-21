الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسجل 1594 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

أذربيجان
أذربيجان

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان، الثلاثاء، 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 475 ألفًا و53 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء: بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و353 حالة عقب تسجيل 26 وفاة جديدة على مدار أمس، وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 439 ألفا و80 شخصًا فور تسجيل 2543 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجرت أذربيجان على مدار أمس 13 ألفًا و583 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 4 ملايين و764 ألفًا و847 اختبارا على مستوى البلاد.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

أذربيجان كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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