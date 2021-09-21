الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يلتقي نظيريه الرواندى والهندى فى نيويورك (فيديو)

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، لقاءات مهمة، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية المهمة في الأمم المتحدة.

‏والتقى شكري، اليوم، بوزير الخارجية الرواندي فينسنت بيروتا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

و‏استمرارا للقاءاته في نيويورك، التقى وزير الخارجية ‎بنظيره الهندي د. سوبرامانيام جايشانكر، لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المتبادل.

شكري يشارك في اجتماعات رفيعة المستوى

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاء شكري مع وزير الخارجية الرواندي

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شكرى وزير الخارجية الامم المتحدة نيويورك وزير الخارجية الهندي وزير الخارجية الروندي الشق رفيع المستوى

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وائل لطفي

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