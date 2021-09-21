وزير الخارجية يلتقي نظيريه الرواندى والهندى فى نيويورك (فيديو)

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، لقاءات مهمة، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية المهمة في الأمم المتحدة.

‏والتقى شكري، اليوم، بوزير الخارجية الرواندي فينسنت بيروتا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

و‏استمرارا للقاءاته في نيويورك، التقى وزير الخارجية ‎بنظيره الهندي د. سوبرامانيام جايشانكر، لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المتبادل.

شكري يشارك في اجتماعات رفيعة المستوى

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاء شكري مع وزير الخارجية الرواندي

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