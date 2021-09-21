الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. بحث حالة شاب يعاني من قرحة الفراش ببورسعيد (صور)

حالة شاب يعاني من
حالة شاب يعاني من قرحة الفراش

زارت لجنة مشكلة من الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومديرية التضامن الاجتماعي، منزل الشاب رزق إبراهيم الإمام، الذي يعاني من قرحة فراش شديدة بسبب ملازمته للفراش منذ 4 أعوام، وذلك استجابة لما نشرته “الدستور” أمس.

وكلف الدكتور مصطفي شعبان مدير الهيئة العام للرعاية الصحية، فريقاً طبياً برئاسة الدكتور محمد الكيكي مدير مستشفى المبرة، وعضوية طبيبي جراحة وباطنة وممرض، وذلك لبحث سبل علاج قرحة الفراش الشديدة التي يعاني منها الشاب.

حالة شاب يعاني من قرحة الفراش

وقام الأطباء بتوقيع الكشف الطبي على المريض وسحب عينات لإجراء التحاليل لتقييم احتياج الحالة للحجز بالمستشفى، ووصف الأطباء علاج للقرحة ومجموعة من الإجراءات والأدوية، وقام فرد التمريض بالغيار للمريض.

وعرض الدكتور محمد الكيكي الحالة على الدكتور محمد صبح طبيب جراحة المخ والأعصاب، والذي أوضح أن هناك كسر في الفقرات وضغط على النخاع الشوكي وهي أحد الحالات الصعبة والتي لم يتوصل الطب لعلاج نهائي لها، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض الحالة خلال اجتماع قسم جراحة المخ والأعصاب بالهيئة للوقوف على نسب نجاح الجراحات اللازمة.

حالة شاب يعاني من قرحة الفراش

وقام فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بزيارة منزل الشاب، وتحدثوا إليه لتوفير كارت الخدمات الحكومية والكرسي المتحرك، ومعاش مناسب، وذلك لمساعدته في الخروج من حالة الفقر الشديد التي يعانيها، وشهد الفريق حالة الوحدة السكنية التي يقيم بها والأجهزة الكهربائية التالفة والعفش المتهالك، ووعدوا بدعم الحالة بالتعاون مع المجتمع المدني، وكذلك سداد متأخرات الإيجار والكهرباء والغاز.

حالة شاب يعاني من قرحة الفراش

وتلقى الشاب «رزق» عدة اتصالات من فاعلي الخير لتقديم المساعدات البسيطة لحالته، وتمثلت المساعدات في تحمل جزء من تكلفة الحفاضات التي يستخدمها والعلاج الشهري، وتوفير مرتبة هوائية لحمايته من قرح الفراش.

فيما أكد «رزق»، أن الهدف الرئيسي الذي يسعى من خلاله هو أن يستطيع الحركة من جديد، موضحا أن حالات النخاع الشوكي ظهر لها علاج مؤخراً لكنه غالي الثمن، قائلاً: «أنا عشمان في ربنا وفي كل القيادات في مصر أنهم يلاقوا حل لحالتي»  .

حالة شاب يعاني من قرحة الفراش


يذكر أن رزق شاب يتيم الأب والأم ويعاني من الفقر والمرض، نتيجة إصابة بالحبل الشوكي تسببت في عجز بنسبة 100 بالمائة، والزمته الفراش قبل 4 أعوام، وتسببت له في مشكلات صحية كبيرة.

حالة شاب يعاني من قرحة الفراش
حالة شاب يعاني من قرحة الفراش
حالة شاب يعاني من قرحة الفراش
حالة شاب يعاني من قرحة الفراش
نشر أسرة الرعاية تضامن بورسعيد الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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