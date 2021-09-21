تعرف على كيفية إعداد طاولة احتفالية (صور)

إذا كنت على وشك استضافة حفل عشاء ولكنك تشعر بالحيرة عندما يتعلق الأمر بديكور طاولتك، لحسن الحظ هناك بعض الأفكار التي قد تساعدك على ذلك، وفيما يلي أهم ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند ترتيب الطاولة.

إعداد طاولة احتفالية

ابدأ بمعرفة قائمة الطعام



عند التخطيط لحفل عشاء يوصي بالبدء بقائمة الطعام فبمجرد معرفة نوعية الطعام التي سوف تقدمها بإمكانك وضع تصور لنوعية الأطباق المستخدمة ومفرش المائدة الملائم، وفقا لموقع decoration.

قم باختيار كافة القطع التي تلائم ما ستقدمه من حيث ملمس المفرش، والأطباق الملائمة على سبيل المثال اختيار الأطباق ذو الارتفاع الملائم، والأطباق ذات الأرجل الخاصة بالتوابل والصلصات والفاكهة، بالإضافة لإختيار إلى حامل الكحك الملائم، وطبق تقديم التورتة .

إعداد طاولة احتفالية

حدد أي شيء لن تستخدمه



لست مضطرا لإتباع القواعد التقليدية بإعداد الطاولة مثل القاعدة التي تفرض توافر خمس قطع على الأقل من الفضيات والأطباق العينة ، فإذا لم تكن بحاجة إلى إلي إستخدام أي شئ سواء الملاعق أو الأطباق أو الأكواب فلا تضعه علي الطاولة.

إعداد طاولة احتفالية

رتب الكراسي بشكل ملائم

قم بترتيب الكراسي إلي الأمام واخلطها معا باستخدام مجموعة منتقاة من التحف.

إعداد طاولة احتفالية

يفضل استخدام قطع مهمة من الناحية الجمالية بالإضافة إلى الأواني

أختار بعض العناصر الجمالية مثل عناصر الشموع الطويلة أو الزهور القصيرة أو التماثيل إذا كانت لديك، ويعد مراعاة إرتفاع هذه العناصر أمرًا أساسيًا، حيث لا يجب أن تمنع ضيوفك من رؤية بعضهم البعض.

فالهدف الأساسي من ترتيب الطاولة هو تمكين ضيوفك من الجلوس بشكل مريح ، والتحدث وتمرير الأشياء حول الطاولة.

إعداد طاولة احتفالية

استخدام الزهور على الطاولة



يفضل إضافة زهرية لخلق بعض الجو المزين بالأزهار، ويجب أن تكون أزهار المائدة رقيقة وصغيرة وغير معطرة، لتلائم وضع الطعام.