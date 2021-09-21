نواب بـ«إعلام البرلمان»: الرئيس مؤمن برسالة الفن في مواجهة قوى الشر

ثمن عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين ضمن برامج الحماية الاجتماعية والرعاية ضد المخاطر، مؤكدين أنها قرارات إنسانية وآدمية تؤكد إيمان فخامة الرئيس برسالة الفن واعتباره جيش مصر النعم الذي يقدم دور بطولي يستحق أبطاله الدعم والعون لهم.

وقالت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين ضمن برامج الحماية الاجتماعية والرعاية ضد المخاطر، إنسانية تعكس مدى حرص الرئيس على الاهتمام بكافة فئات وشرائح المجتمع المصري، والعمل على توجيه الدعم اللازم لهم، ايمانا منه بالدور الكبير الذي يقوم به الفن ونجومه في إعلاء قيم المجتمع، والدفاع عنه كجبهة ناعمة تستهدف الارتقاء بوعي المواطن المصري.

وأوضحت رشاد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذا القرار يضمن لكثير من الفنانين العيش في حياة كريمة، لاسيما وأنهم يحتاجون لهذا الدعم بعد تقدمهم في العمر، واحتياجهم لدعم كبير في سن الشيخوخة، الأمر الذي انتبه إليه فخامة الرئيس وقدم لهم يد العون والدعم لضمان حياة كريمة لهم تكون عون لهم بعد تقدمهم في العمر.

من جانبه قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن قرار الرئيس أدمي، وليس بجديد على إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدراج كافة فئات المجتمع ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وأشاد عصمت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بالدور القوي الذي يلعبه الفن المصري لاسيما في السنوات الأخيرة، فأصبح يمثل القوى الناعمة وجيش مصر الناعم الذي يقوم بتوضيح الحقائق ويكشف حجم المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية للعالم أجمع من خلال الأعمال السينمائية والدرامية التي حازت على إعجاب الملايين، وكشفت للرأي العام المصري المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد مصر من الخارج والداخل.

وأشار عضو اللجنة، أن الرئيس السيسي يوجه عناية كبيرة للفن باعتباره يقدم رسالة سامية وواجب على الدولة احترام فنانيها ونجومها وتقديم الدعم لهم في أواخر عمرهم، مما يدعم صورة مصر ومكانتها بين دول العالم، باحترامها الفن والفنانين، وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والرعاية بكافة أشكالهم لهم.