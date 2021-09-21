الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا عن ليبيا نوفمبر المقبل

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، إن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دوليًا عن ليبيا في نوفمبر المقبل مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات في نهاية ديسمبر المقبل، وفقا لفرانس برس.

وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات، وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا.

يذكر أن فرنسا تشهد حاليا أزمة الغواصات مع أستراليا والتي ألغت فيها الأخيرة صفقة كانت مقررة مع باريس لصالح أخرى مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد مسئول أوروبي، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم بأزمة إلغاء أستراليا لصفقة الغواصات مع باريس لأنه طالما دعم منذ فترة قدرًا أكبر من الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.

وأوضح المسئول الأوروبي أن أزمة الغواصات الأسترالية أثارت الكثير من "التكهنات" بشأن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حسب قناة "الشرق بلومبرج".

وأشار المسئول ذاته إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون أزمة الغواصات الفرنسية مع أستراليا والولايات المتحدة في محادثات بسلوفينيا يوم 15 أكتوبر المقبل.

وأضاف: "العديد من دول الاتحاد الأوروبي مترددة في إضعاف الروابط الأمنية مع الولايات المتحدة".

من جهته اعتبر وزير الدفاع الأسترالي أن إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية جاء انطلاقًا من حفاظنا على مصالح بلاده الوطنية، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزيرة الدفاع الفرنسية بشأن مخاوفهم المتعلقة بصفقة الغواصات.

وقال وزير الدفاع الأسترالي إنهم كانوا صريحين وصادقين مع فرنسا بشأن قلقهم من صفقة الغواصات.

وأكد جان لودريان وزير الخارجية الفرنسي، أمس السبت، أنه لا يجب على الحلفاء أن يرتكبوا خيانة بحق بعضهم البعض، تعليقًا على التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (تحالف أوكوس)، وإلغاء الأخيرة لعقد غواصة بعشرات المليارات من الدولارات مع باريس لصالح صفقة جديدة مع واشنطن

 

وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان ليبيا ديسمبر نوفمبر المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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