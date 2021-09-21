مروة نصر تتألق فى حفل اختيار ملكة جمال مصر 2021 (صور)

أحيت المطربة مروة نصر احتفالية مسابقة اختيار ملكة جمال مصر لعام ٢٠٢١ التي أقيمت داخل فندق تريومف بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير .

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر

حضرت مروة بصحبة زوجها المنتج محمد علام مرتدية سوارية خطف أنظار ضيوف المهرجان وأسر وـصدقاء المتسابقات ممن تفاعلوا مع أغنيتي " أهم يوم" و"حب قديم".

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر

وكانت مروة نصر قد أطلقت مؤخرا أغنية من ألبومها المقبل بعنوان" الفرحة" كلمات أحمد شتا، ولحن حسن علي، وتوزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف، ومن المقرر الكشف عن المزيد من أغاني ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر

وكانت قد طرحت المطربة مروة نصر أغنية من ألبوم "بره المقارنه" بعنوان "الفرحة" على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر



"الفرحة" كلمات أحمد شتا وألحان حسن علي توزيع فادي بدر وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف وهي ضمن أغاني ألبوم "بره المقارنة" .

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر



وتعتبر أغنية "الفرحة" ضمن ألبوم "بره المقارنة" التي تقوم "مروة" بطرحه خلال صيف ٢٠٢١ ويتكون من ١٠ أغاني يتم طرحهم على فترات مختلفة خلال موسم الصيف وقد تعاونت فيه مع عدد من أهم الشعراء منهم، تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي وأحمد علاء الدين ومحمد مصطفى ملك وأحمد شتا وطاهر كامل.

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر



ومن الملحنين إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر أبو طالب ومودي سعيد وأحمد محي ومصطفى شكري، ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي وزووم و محمد شفيق وفادي بدر.

مروة نصر فى حفل ملكة جمال مصر

ويواصل عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة طرح بعض البوماتهم الغنائية المختلفة وبعض أغنيات السينجل خلال الفترة المقبلة وذلك في موسم نهائي الصيف.