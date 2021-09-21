الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: أوروبا تتضامن مع فرنسا ضد أمريكا

جوزيف بوريل
جوزيف بوريل

أكّد وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ دول الاتّحاد الـ27 أعربت عن "تضامنها" مع فرنسا في أزمة الغوّاصات الناشبة بينها وبين الولايات المتّحدة.


وقال بوريل إنّ وزراء خارجية دول التكتّل الذين عقدوا اجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة "أعربوا بوضوح عن تضامنهم مع فرنسا"، مشدّداً على أنّهم أعربوا عن "تضامن واضح".

 

وفي وقت سابق، اعتبر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ما وقع في أفغانستان الشهر الماضي في ضوء استيلاء حركة طالبان المسلحة على الحكم هو مأساة حقيقية للشعب الأفغاني ونكسة للغرب بشكل قد يغير من واقع العلاقات الدولية.

 

وقال بوريل -في كلمته أمام جلسة عقدها البرلمان الأوروبي : إن العالم شهد انهيار الجيش الأفغاني و الحكومة واستيلاء طالبان على السلطة في أقل من 10 أيام.

 

 ومنذ ذلك الحين، أعلنت طالبان حكومتها المؤقتة، وهي ليست شاملة ولا تمثيلية وتضم أشخاصًا مدرجين على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.، لذا، فنحن نعلم ما يمكن أن نتوقعه منهم.

 

وأضاف: "انصب تركيزنا الأساسي على عمليات الإجلاء، ورغم أن جهود الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية لأكثر الأفغان احتياجاً كانت مهمة، لكنها كانت غير كافية ويجب أن تستمر، الأزمة الأفغانية لم تنته بعد، ونحن ناقشنا هذا الأمر في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، الذي كلفني وزملائي في خدمة العمل الخارجي الأوروبي بمحاولة تنسيق الجهود من أجل إجلاء بعض مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء طاقمنا السابقين الذين لا يزالون هناك والعديد من الأفغان الآخرين الذين انخرطوا في بناء نظام ديمقراطي وتحرير أفغانستان حسب قيمنا وبدعم منا، والآن علينا أن نمنحهم أكبر قدر ممكن من الحماية".

أمن فرنسا مواجهة تضامن الاوروبي الولايات الات حاد الأوروبي الولايات المت حدة بوريل جهة فرنس روبي ولايات اوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

الحرس الثورى الإيرانى يعلن تدمير مقرات لـ«جماعات معادية» فى العراق

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

«فايزر»: لقاحنا المضاد لكورونا فعال للأطفال بين 5 و11 عاما

وزير التعليم: «اللى مش هيدفع المصاريف مش هياخد الكتب»

جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 14 هاتف محمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا