بوريل: أوروبا تتضامن مع فرنسا ضد أمريكا

أكّد وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ دول الاتّحاد الـ27 أعربت عن "تضامنها" مع فرنسا في أزمة الغوّاصات الناشبة بينها وبين الولايات المتّحدة.



وقال بوريل إنّ وزراء خارجية دول التكتّل الذين عقدوا اجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة "أعربوا بوضوح عن تضامنهم مع فرنسا"، مشدّداً على أنّهم أعربوا عن "تضامن واضح".

وفي وقت سابق، اعتبر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ما وقع في أفغانستان الشهر الماضي في ضوء استيلاء حركة طالبان المسلحة على الحكم هو مأساة حقيقية للشعب الأفغاني ونكسة للغرب بشكل قد يغير من واقع العلاقات الدولية.

وقال بوريل -في كلمته أمام جلسة عقدها البرلمان الأوروبي : إن العالم شهد انهيار الجيش الأفغاني و الحكومة واستيلاء طالبان على السلطة في أقل من 10 أيام.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت طالبان حكومتها المؤقتة، وهي ليست شاملة ولا تمثيلية وتضم أشخاصًا مدرجين على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.، لذا، فنحن نعلم ما يمكن أن نتوقعه منهم.

وأضاف: "انصب تركيزنا الأساسي على عمليات الإجلاء، ورغم أن جهود الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية لأكثر الأفغان احتياجاً كانت مهمة، لكنها كانت غير كافية ويجب أن تستمر، الأزمة الأفغانية لم تنته بعد، ونحن ناقشنا هذا الأمر في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، الذي كلفني وزملائي في خدمة العمل الخارجي الأوروبي بمحاولة تنسيق الجهود من أجل إجلاء بعض مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء طاقمنا السابقين الذين لا يزالون هناك والعديد من الأفغان الآخرين الذين انخرطوا في بناء نظام ديمقراطي وتحرير أفغانستان حسب قيمنا وبدعم منا، والآن علينا أن نمنحهم أكبر قدر ممكن من الحماية".