الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الشرقاوي: نيجيريا شريك تجاري استراتيجي قوي في القارة

تعاون مصري نيجيري
تعاون مصري نيجيري

عُقدت في مقر سفارة نيجيريا بالقاهرة جلسة مباحثات ثنائية بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة يسري الشرقاوي، والسفارة النيجيرية وأعضاء وفد نيجيريا بالقاهرة برئاسة ناورا اباريمي سفير نيجيريا بالقاهرة.

وأكد الشرقاوي أن هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة السفارة النيجيرية وطلب السفير النيجيري الذي أكد في اللقاء أن ما قدمته الجمعية عام ٢٠٢١ جعله والجالية النيجيرية بمصر وبعض فئات مجتمع الأعمال بنيجيريا حريصين على أن يكون من أوائل اللقاءات لهم بمصر هي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورئيسها.

واستعرض الفريقان أسس وأهداف وآليات التعاون بين منتسبي القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال في البلدين، وكشفا عن عقد النية لإعداد خطة عمل ممنهجة  حديثة من خلال انشطة مجتمع المال والأعمال في البلدين تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل دخول المنتجات المصرية لكافة الفئزت النيجيرية وتعظيم الاستثمارات المشتركة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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