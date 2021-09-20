الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ3 اختلسوا 3.8 مليون جنيه من شركتهم بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت اليوم الإثنين محكمة جنايات الإسكندرية متهمين في القضية رقم 12797 لسنة 2021 جنايات مينا البصل بالسجن المؤبد "غيابيا" وهم: "ع. ع"، و"م. ع" مندوبي مبيعات، و"أ. ح"، أخصائية متابعة، لاتهامهم باختلاس 3.8 ملايين جنيه.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقوا بلاغًا من مسئولي إحدى الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، عن قيام 3 أشخاص باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهم بالشركة.

وأكدت التحريات قيام المتهم الأول؛ بصفته موظف عام بدرجة مندوب مبيعات تجزئة بالشركة، باختلاس مبلغ مليون و489 ألفا و660 جنيهاً؛ بينما قام المتهم الثاني، موظف بنفس الشركة، باختلاس مبلغ مليون و585 ألفا و496 جنيها و25 قرشًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا الواقعة، بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، موظفة بذات الشركة، بطريقة الاتفاق، حيث ساعدتهما في تنفيذ مخططهم، بأن أمدتهما ببضائع، تزيد قيمتها علي حدود المسحوبات المُقررة شهريًا.

وتبين من تحقيقات مباحث الأموال العامة، أن إجمالي المبلغ المختلس 3 ملايين و840 ألفا و146 جنيها و66 قرشًا.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقهم قرارها المُقدم.

الإسكندرية القابضة للصناعات جنايات الإسكندرية مندوب مبيعات الجريمة المنظمة 3 ملايين جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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