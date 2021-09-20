حفل تأبين لنقيب محامى قنا الأسبق بحضور برلمانيين وقيادات نقابية

حضر عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، الإثنين، حفل تأبين الراحل فتحي صويني، نقيب محامي قنا الأسبق، والذي تم إقامته اليوم بمحافظة قنا.

وشارك نقيب المحامين بفيديو مسجل نعى فيه الراحل وتم إذاعته في الحفل، كما ألقى نقيب المحامين السابق سامح عاشور، كلمة أشار فيها إلى دور الراحل ومكانته.

وشارك في الحفل عدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أبرزهم أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

فيما عقد معهد محاماة نقابة المحامين بجنوب البحيرة، محاضرة بعنوان إجراءات الشهر العقاري والسجل العيني، وألقاها الدكتور أحمد الخنيزي المحامي المحاضر بجامعة الإسكندرية، وبإشراف مجلس النقابة الفرعي، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين.

وأكد المحاضر أن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغى أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، وقانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، بيانًا بمناسبة صدور قرار نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بإنشاء سجل للمحامين المشتغلين فعليًا بالمحاماة بالنقابات الفرعية.

وأهابت النقابة الفرعية في بيانها بمحامين الفيوم، إعداد وتحضير ملف بدلائل الاشتغال لأعمالهم، تمهيدًا لإعداد وحصر المحامين المشتغلين فعليًا، وتسجيلهم بالنقابة الفرعية، ويتم تسليم الملف بقسم الخدمات بنادي المحامين بالمحافظة، والحصول على إيصال بتسليم الملف، حرصَا على مصالحهم.

ونشرت النقابة الفرعية توضيحًا بشأن أدلة الاشتغال، فطلبت تقديم توكيل عن كل سنة لاحتساب هذه السنة ضمن سنوات المعاش، أو أي عمل قانوني تم في هذه السنة إن لم يوجد توكيل.