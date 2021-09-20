تراجع جماعى لبورصات الخليج باستثناء البحرين

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم، باستثناء بورصة البحرين، وتصدرت البورصات الخليجية المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.16% خاسرًا 33.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2872.03 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.8% خاسرًا 62.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7745.697 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.61% خاسرًا 69.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11328.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 24870.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.70%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والرعاية الصحية بنسبة 1.08%، 1.04%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.5%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 21 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 6.09%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 5.07%، ثم سهم "بوان" بنسبة 1.76%، وتراجع 174 سهمًا على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 5.05%، ثم سهم "مكة" بنسبة 3.87%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.82%، فيما تصدر سهم "نسيج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 294.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسرًا 33.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2872.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.4 مليون سهم محققة ما قيمته 315.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2308 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.68%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 1.07%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.32%.

وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 15%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.52%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 36.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.19%.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.8% خاسرًا 62.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7745.697 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.339 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 178.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 6247 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.77%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 14.96%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 9.58%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 8.97%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 9.81%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 9.66%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 306.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرًا 5.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6873.40 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسرًا 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7508.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% خاسرًا 16.50 نقطة ليغلق عند مستوى 5619.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% خاسرًا 13.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5919.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 357.8 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12568 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.01%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.75%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسراً 46.02 نقطة ليغلق عند مستوى 11178.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.4 مليون سهم بقيمة 373.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9738 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 16 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.37%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.08%.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% رابحًا 3.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1690.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 813.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 18.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 11.33% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.55%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.