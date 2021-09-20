4 مصابين بحادث مروري في الغربية

شهد اليوم الإثنين طريق قرية ديرب هاشم التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث مروري بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أثناء مرور دراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بتصادم سيارة ملاكي بيضاء اللون بجرار زراعي أثناء مرور دراجة نارية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات طفيفة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى إلى مكان الحادث وتبين من خلال التحقيقات أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم التحكم في عجلة القيادة أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بالجرار الزراعي أثناء مــرور الدراجة النارية بسرعة زائدة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من سيد احمد عبد الرحمن، عبد بدير صالح، ماهر نصر بدير، حسن جمعه بجروح وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.