الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صربيا تسجل 6 آلاف و424 إصابة جديدة و38 وفاة بكورونا

كورونا في صربيا
كورونا في صربيا

أعلنت السلطات الصحية في صربيا، اليوم الإثنين: تسجيل 6 آلاف و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 872 ألفًا و110 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الصربية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و808 حالات وفاة عقب تسجيل 38 حالة وفاة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 4642 مريضًا من بينهم 181 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

صربيا كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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