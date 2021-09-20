وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي محافظ البحيرة ويقدم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأثنين الموافق 20 سبتمبر، ، بديوان عام المحافظة ، وذلك على هامش مشاركة التنسيقية محافظة البحيرة بالاحتفال بعيدها القومى.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي محافظ البحيرة

و قدم وفد التنسيقية التهنئة للسيد المحافظ ولقيادات محافظة البحيرة وأعربوا عن سعادتهم الشديدة لمشاركتهم الإحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، الذي يوافق ذكرى انتصار أهالى مدينة رشيد على حملة فريزر عام 1807، والتى قدم فيها الشعب المصري أروع نماذج الفداء والتضحية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي محافظ البحيرة

وأعرب محافظ البحيرة عن بالغ امتنانه لزيارة وفد التنسيقية للمحافظة واطلعهم على المشروعات القومية والاستثمارية التى تتم حاليا في المحافظة في إطار خطة التنمية الشاملة لمحافظات الجمهورية، وشكر المحافظ التنسيقية وأعضائها لما يقدماه دائما من لفتات طيبة ومشاركات في معظم المحافل الوطنية، ولما تقدمه التنسيقية لإثراء الحياة السياسية وتنميتها وتنوعها، كما قدم المحافظ درع محافظة البحيرة لوفد التنسيقية تقديرا لمجهوداتها الوطنية المبذولة والتى تلمسها الشعب المصرى العظيم.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي محافظ البحيرة

كما حضر وفد التنسيقية أيضا على هامش إحتفالات المحافظة بعيدها القومى، الحفل الوطنى الفنى الثقافى المقام بدار الأوبرا بالبحيرة. وضم وفد التنسيقية، صابرين حجازي امين سر التنسيقية والنائبة رشا كليب، والنائبة رحاب عبد الغنى، أعضاء مجلس النواب، وإيمان طلعت، وأحمد حسبو ود.محمد علام، و أمين بدر ود.محمد غنيم، ومحمد نبيل، أعضاء التنسيقية.

وكان قد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء الموافق 14سبتمبر، في مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

و ضم وفد التنسيقية النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و من أعضاء التنسيقية، أحمد مشعل وأحمد نصر الله ومحمد أمين ومحمود عز ومحمد حامد .