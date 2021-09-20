الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

شمامسة وخدام جدد بكنيسة الشهيدين مار جرجس ودميانة بهولندا

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، القداس الإلهي في كنيسة الشهيدين مار جرجس ودميانة بمدينة أوترخت في هولندا، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٣٠ من أبناء الكنيسة في رتبتي الإبصالتس والأغنسطس للخدمة بها.

وعقب القداس سلم نيافته شهادات التخرج لـ ٢٢ من الدارسين في فصل إعداد الخدام بالكنيسة ذاتها.

ومن جانبه عُقد، بمقر إيبارشية هولندا بأمستردام لقاء أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإيبارشية بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية الذي رحب في بداية اللقاء بالحضور وألقى كلمة بعنوان "الفكر الواحد في الخدمة"، ثم ألقيت عدة كلمات متنوعة ونوقش عدد من الاقتراحات بخصوص احتياجات فروع الخدمة المختلفة، بالإضافة إلى فقرة ألحان وترانيم، ثم عُرِضت نتائج المناقشات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين 27 سبتمبر الجاري، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي، بإجراءات مشدده لمنع انتشار كورونا، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الصليب بمقر إيبارشياتهم.

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صلوات قداس عيد الصليب بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط متخذا كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلنت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إجراءاتها خلال الاحتفال بعيد الصليب وذلك تزامنًا مع الموجة الرابعة لكورونا وارتفاع معدلات الأصابه بها. 

وشددت الإيبارشيات على ضرورة  الحجز المسبق لقداسات عيد الصليب بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى ضرورة التزام الأقباط بالتباعد الإجتماعي وفردا في كل دكه،  وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شددت إيبارشيات الكنيسة القبطية على ضرورة الانصراف عقب القداسات الإلهية لعدم ازدحام الأقباط داخل الكنيسة

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

الكنيسة القبطية فيروس كورونا كاتدرائية الملاك ميخائيل القداس الإلهي انتشار فيروس كورونا انتشار كورونا فيروس كورون الملاك ميخائيل للحد من انتشار فيروس كورونا كنائس الايبارشية اسقف الايبارشية

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وائل لطفي

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