الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرين وقنصلين جددًا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير طارق الوسيمي، وذلك قبل سفره لتسلم عمله سفيرًا لمصر في العاصمة البوليفية لاباز، كما استقبل قداسته السفير حداد الجوهري سفيرنا الجديد في غينيا الاستوائية، والسفيرة هايدي سري، قنصل مصر الجديد في مارسيليا وجنوب فرنسا، والسفيرة هويدا عصام القنصل العام الجديد في نيويورك، قبل توجههم إلى مقار عملهم بالدول التي تم تعيينهم للعمل بها.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دار حوار خلال اللقاء حول الدور الذي تقوم به الكنائس القبطية في هذه البلاد، كما تناول الحديث موضوع اهتمام الدولة بمشروع مسار العائلة المقدسة. وتمنى لهم قداسة البابا التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة.

وكان شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأمس، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل تكريم متفوقي وأوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية والجامعات والدراسات العليا بالإسكندرية بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

قبل بدء الحفل التقط قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صورة تذكارية مع الأوائل، بدأ الحفل بصلاة الشكر وبعدها قدم الشباب فقرة ترانيم وعددًا من الفقرات، كرم بعدها قداسة البابا الطلاب الناجحين في مختلف المراحل التعليمية وكذلك أوائل المشاركين في مسابقة "اقرأ واعرف" التي يقدمها مركز "إيمي"، وألقى قداسة البابا كلمة متمنيًّا لهم النجاح والتفوق في كل مجالات الحياة.

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