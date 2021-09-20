الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي على 6500 أسرة من الأكثر احتياجا ببني سويف

افتتاح معرض توزيع
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، المعرض السنوى لتوزيع الزي المدرسي على 6500 من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، والذي نظمته مؤسسة نهضة بني سويف بنادي المعلمين"تحت رعاية المحافظ"بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وذلك بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن والدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور مهندس أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة،المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية

افتتاح معرض توزيع  الزي المدرسي 

وتفقد المحافظ جانباً من أقسام المعرض الذي يستمر 11 يوماً، ويضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة  الزي المدرسي ومستلزماته = لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، و حرص المحافظ على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزي، معبراً عن سعادته لوجوده بينهم ومشاركتهم هذه المناسبة، ومثمناً جهود مؤسسة نهضة بني سويف في المجال التطوعي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع اقتراب الدراسة.

افتتاح معرض توزيع  الزي المدرسي 

- تعاون مثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مع مؤسسات الدولة 

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع مؤسسات  المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص، باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة. 

افتتاح معرض توزيع  الزي المدرسي 

- الأطفال تم اختيارهم طبقًا لأبحاث اجتماعية

وأضاف وليد حسين، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الأطفال تم اختيارهم طبقًا لأبحاث اجتماعية قام بها فريق من الباحثين أعضاء لجنة التنمية الشاملة المستدامة التابعة للمؤسسة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا بكافة قرى ومراكز المحافظة وبحسب المعايير والضوابط التى حددتها المؤسسة.

وأشار إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي، بجانب حذاء وكمامة متعددة الاستخدام، إضافةإلى تكفل المؤسسة بسداد المصاريف الدراسية لهم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم  

افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
افتتاح معرض توزيع الزي المدرسي
بني سويف التضامن المجتمع المدنى افتتاح معرض تنفيذ مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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