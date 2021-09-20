وزير الأوقاف: حريصون على تثقيف المجتمع وبنائه معرفيًا من خلال صحيح الدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حملة "بناء الوعي" تأتي ضمن الخطة القومية للمؤسسات الوطنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الوعي لدى المواطنين وبناء الشخصية المصرية.

وأضاف "جمعة"، خلال ندوة "بناء الوعي" التي عقدت اليوم الإثنين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، بمدينة السادس من أكتوبر، أن الوعي مهم لبناء الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تثقيف المجتمع وبنائه معرفيًا من خلال صحيح الدين والفكر المستنير دينيًا وثقافيًا وصحيًا وسياسيًا، من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة الوطنية.

ولفت إلى أن شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة هو بناء الوعي والإنسان المصري والاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل، مشددًا على أن الأئمة يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل والوعي المصري.

ونوه بأن أهم ما يميز هذه المرحلة المهمة في تاريخ الوطن هو بناء الإنسان المصري ونشر الوعي، موضحًا أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد، من أجل النهوض بالإنسان المصري دينيًا وعلميًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وشدد على أن وزارة الأوقاف تتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها في تنفيذ مهمة بناء الإنسان لدحض التطرف ومواجهة التشدد والجمود والشائعات، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والتي طالما يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق حملة "بناء الوعي" بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام اليوم الاثنين 20/ 9/ 2021، بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور المشاركين في الدورة التدريبية الثانية المشتركة من أئمة وواعظات دولة السودان الشقيق وزملائهم من الأوقاف المصرية، تم إطلاق مبادرة "بناء الوعي".