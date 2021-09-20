النيران تلتهم مخيما للمهاجرين فى جزيرة ساموس اليونانية

اندلع حريق كبير، في مخيم فاثي للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية، الذي كان يفترض تفكيكه في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس بلدية ساموس يورجوس ستانتزوس، إن "المخيم كان قد أخلي بالكامل".

وشوهد عدد كبير من المهاجرين معهم أطفال متجمعين في مرآب قريب من المخيم.

ويؤي هذا المخيم حاليا 300 شخص يفترض أن يتم نقلهم الإثنين إلى مركز إيواء جديد خاضع لمراقبة مشددة دشنه وزير الهجرة اليوناني السبت.

وكان من المقرر أن يتولى الجيش تفكيك مخيم فاثي بعد نقل المهاجرين منه، وأن يزيل الحاويات المقامة ضمنه لتسليم قطعة الأرض إلى البلدية.

ويبدو المخيم الذي يفترض أن ينقل المهاجرون إليه للوهلة الأولى سجنا منعزلا، رغم أنه يبعد ربع ساعة بالسيارة عن البلدة الرئيسية.

وتزيد مساحته عن 12 ألف متر مربع، ويحده خط مزدوج من الأسلاك الشائكة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية في اليونان، تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضيةـ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 630 ألفًا و 784 إصابة.



وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و 666 حالة عقب تسجيل 33 وفاة جديدة على مدار أمس.



كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 348 مريضًا.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.