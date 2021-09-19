إلغاء اجتماع وزيرى الدفاع ببريطانيا وفرنسا بسبب «خلافات أوكوس»

أُلغي اجتماع بين وزيري الدفاع الفرنسي والبريطاني والذي كان مقرراً هذا الأسبوع، وذلك مع تصعيد باريس احتجاجاتها على خسارة عقد الغواصات التي تبلغ قيمتها 48 مليار جنيه استرليني مع أستراليا واستبداله باتفاق مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يعقد بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، ونظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، اجتماعا ثنائيا في لندن وقالت مصادر بريطانية في وقت سابق الأحد إنها تأمل في استمرار خطط عقد الاجتماعات.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" نقلاً عن مصدر: "لدينا شراكة دفاعية قوية ووثيقة مع الفرنسيين كحلفاء موثوق بهم"، مشيرًا إلى عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب مثل العمليات بمالي والعراق.

لكن باريس غاضبة بعد أن تخلت أستراليا عن عقد لاستيراد غواصات ديزل جديدة مع الفرنسيين والتحول إلى البديل الذي يعمل بالطاقة النووية بعد ستة أشهر من المفاوضات السرية مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واستدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض العلاقات بين البلدين إلى مستوى لم يحدث من قبل.. يوضح إلغاء قمة الدفاع أنه هناك أيضًا تداعيات على المملكة المتحدة، والتي يمكن أن تتعمق.

كما دفع القلق بشأن رد الفعل الفرنسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طلب التحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة لتخفيف الخلافات.

يهدد الخلاف المتصاعد أيضًا بأن يلقي بظلاله على رحلة قام بها إلى الولايات المتحدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة خارجيته التي تمت ترقيتها حديثًا، ليز تروس. وسيزور كلاهما الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما من المتوقع أن يزور جونسون البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للوزراء للقاء بايدن.

على الرغم من أن ماكرون لم يكن من المقرر أن يحضر الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة، إلا أن تروس ستواجه وزير خارجيته، جان إيف لودريان، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

كان لودريان ، الذي يُعد مقربًا من ماكرون، صريحًا في إدانة صفقة الغواصات، ووصفها بأنها "طعنة في الظهر" واتهم المتورطين بالانخراط في "الازدراء والأكاذيب" خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتشعر فرنسا بالاستياء بشكل خاص لأنه في الاجتماعات الثنائية وغيرها خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يقدم وزراء من الدول الثلاث أي إشارة إلى ما كان مخططًا له.

وقالت مصادر دفاعية بريطانية إن الأمر كان متروكاً للأستراليين لنقل الأخبار إلى الفرنسيين، لكن يبدو أن هناك انقسامات في كانبيرا حول أفضل طريقة للقيام بذلك.

وقالت المملكة المتحدة إنها كانت ببساطة تستجيب لطلب من أستراليا للحصول على تكنولوجيا دفع نووي سرية لغواصاتها في مارس من هذا العام، وهي تقنية مشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية دفاعية تعود إلى عام 1958.

وقال المصدر الدفاعي إنه بعد أن حصل الأستراليون على الدعم البريطاني للصفقة، ذهبوا بعد ذلك إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا التوقيع على اتفاقية "اوكوس"، وهو اتفاق لتكنولوجيا الدفاع، أكدوا فيه أنهم سيعملون معًا على تبادل الإنجازات وأن صفقة الدفاع النووي كانت أول مثال على ذلك.