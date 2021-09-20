للمرة الثانية.. السيطرة على حريق محدود بمدخل نقابة المعلمين في المنيا

سيطر رجال الحماية المدنية في المنيا، على حريق محدود، نشب في مدخل نقابة المعلمين بمدينة المنيا، مساء اليوم الأحد، ويأتي الحريق بعد مرور نحو شهرين على حريق مماثل اندلع بنفس الكيفية، وتمت السيطرة عليه، في شهر يوليو الماضي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بخارج مبني نقابة المعلمين بشارع سعد زغلول أمام الكوبري العالي بمدينة المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وتمت السيطرة علي الحريق قبل امتداده لداخل مبني النقابة وللمباني المجاورة خاصة وأن تلك المنطقة تضم عيادات طبية خاصة ومحطة وقود ومبني جمعية الهلال الأحمر.

وتبين بالفحص أن الحريق اندلع بمشمع بلاستيك خارج مبني النقابة الذي يشهد أعمال تشطيبات بالواجهة الخارجية، دون حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، كما تبين أن الحريق تسبب في حدوث خسائر مادية محدودة.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لاتخاذ اللازم، والمعمل الجنائي للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

وقد انتقل أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلي مكان الحريق للوقوف علي أسبابه وتداعياته والاطمئنان علي محتويات وأثاث النقابة بالداخل، وسلامة جميع العاملين بها من خدمات معانة ورجال أمن مدني.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: حسني أحمد 58 عاما، جندية عبد الغني 38 عاما، وطلعت فهمي 40 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية دلجا غرب مركز دير مواس وأصيب في الحادث كل من: سيد صابر 35 عاما، ناجح فرج 45 عاما، فرحة أشرف 29 عاما، ومديحة شفيق 62 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية مرجان.