حصاد القوى العاملة.. 17 نقابة عامة تستعد لتسجيل بياناتها

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الأحد، العديد من الأحداث المهمة، حيث وجه د. محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوى العاملة؛ تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.

ونظمت وزارة القوى العاملة، لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لــ17 نقابة عامة وهم، العلوم الصحية، الكيماويات، الإسعاف، الإتصالات، البنوك، الإنتاج الحربي، السكة الحديد، النقل الجوي، السياحة، البريد، النقل البري، والمناجم والمحاجر، البترول، الغزل والنسيج، العاملين بهيئة النقل العام، والنيابات والمحاكم، لتسليمها USER NAME، والباسورد الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل، لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك.

https://www.dostor.org/3575183

وتلقى الوزير، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات حدثت إجراءات دخول إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد-19) للدخول من اليوم 19 سبتمبر 2021.



https://www.dostor.org/3575192

كما وجه وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لعاملين أصيبا بعجز جزئي أثناء عملهما.

وقام الوزير بتسليم شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين، للوثيقة التي قامت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بتحمل تكاليف إصدارها.

https://www.dostor.org/3575197

كما أعلن سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1133 شاباً، منهم 8 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 3092 شاباً، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

https://www.dostor.org/3575216

ومن جانبه قال أحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 119 ألف جنيه لـ38 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم.

https://www.dostor.org/3575242

فيما قام وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لمسجد المرحوم محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وياسمين محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون؛ تزامناً مع الذكرى الأولى لرحيل رائد الصناعة في مصر محمد فريد خميس.

https://www.dostor.org/3575256