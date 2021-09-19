«التعاون الدولي»: القطاع الخاص يعد قاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي

قالت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، إن القطاع الخاص يعد قاطرة رئيسية للنمو، ومشاركته في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، بالإضافة إلى خلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتوفير التمويل وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم القطاع الخاص كجزء رئيسي من استراتيجية الوزارة والدفع نحو تبني معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي لتحقيق أثر فعالة فيما يتعلق بالتحولات الإيجابية في المجتمع المصري .

وتأكيدًا لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، عقدت وزارة التعاون الدولي جلسة حوارية للقطاع الخاص، خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُشاركة واسعة من كُبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة كيفية تعزيز الشراكات الشاملة والفعالة بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية.

وأكدالمشاركون خلال الجلسة، أن ما حدث في مصر على مدار الأعوام الماضية يمثل انجازاً كبيراً في كافة القطاعات، وان القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني تشجع المؤسسات التمويلية على المشاركة مع القطاع الخاص المصري في العديد من المشروعات.

وتم تنظيم الجلسة الحوارية تحت عنوان "حوار مع القطاع الخاص – نحو شراكات شاملة وفعالة" لبحث آليات التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وأثره على التنمية المستدامة.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية المساهمات التي تقوم بها شركات القطاع الخاص في التنمية واستكشاف المشاركات مع مؤسسات التمويل الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى مصر للعاون الدولي والتمويل الإنمائي حظى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.