الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتابع تنفيذ إنشاء مشروعات «حياة كريمة» في مغاغة

القاضي يتابع تنفيذ
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 18 قطاع بقرى مركز مغاغة.

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القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص ، ملوى، العدوة ومغاغة، ودير مواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

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القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة

القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة

القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
القاضي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شارونة بمغاغة
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة قرية شارونة رئيس مركز مغاغة يتفقد اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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