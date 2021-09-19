21 سبتمبر.. محاكمة عامل أحدث عاهة مستديمة بشقيقه في حلوان

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 21 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل يدعى "سامي .م" لاتهامه بضرب شقيقه وإحداث عاهة مستديمة له في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن.

وكشفت النيابة في قرار إحالتها المتهم للجنايات، بأنه تعدى بالضرب على شقيقه المجني عليه عبدالوهاب محمد مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهما، فعقد العزم وبيت النية على ايذاءه وأعد لذلك الغرض مخطط اجرامي استهله بتجهيز أداة بطشه "تال الوصف" ونفاذا لما وغر بصدره من ضغينة تجاه غريمه وراجحة عقله من فكرة خبيثة توجه إلى حيث أيقن تواجد خصمه وما أن ظفر به عاجله بضربة باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه وأتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان انقاها ضحيته بيده اليسري ، فاستقرت بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى وإعاقة بحركة ثني أصابعها وإعاقة بحركة رفع الذراع الأيسر لأعلى قدرت نسبتها حوالي 30 % ، كما أحرز سلاح أبيض "كاذلك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.

وتضمنت شهادة المجني عليه في القضية بأن أكد أنه لوجود خلاف سابق بينه وشقيقه المتهم على أثره فوجئ بحضوره وبحوزته كازلك وما أن ظفر به عاجله بضربة مستخدماً سلاحاً بحوزته استقرت في رأسه وأتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان الا أنه اتقاها فاستقرت بيده اليسرى فسقط أرضا ونقل للمستشفي وقد تخلف جراء ذلك عاهة مستديمة ، وشهد مجري التحريات بالقضية أنه وفق التحريات الأمنية قد أكدت صحة الواقعة.