«رموه حيا في بلاعة».. إعدام 4 لصوص قتلوا سائق توكتوك بشبرا الخيمة

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام شنقا الصادر من محكمة الجنايات، ضد 4 أشخاص قتلوا سائق قاومهم أثناء قيامهم بسرقة مصدر رزقة “التوك توك”.

وبحسب التحقيقات تخلص المتهمين من جثة المجني عليه وكان لا زال حيا "فيه الروح" بإلقائه بمجرى صرف صحي “بلاعة” بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 11398 لسنة 87 قضائية، برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصمت عبد المعوض وعلاء الدين كمال، ومجدى تركى، ومحمد خليفة.

القضية

تعود أحداث القضية لعام 2017 جنايات مركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بالعثور على جثة سائق توك توك 18 عاما جثة هامدة داخل “بلاعة صرف صحي”.

وتبين من تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 4 أشخاص باستدراج سائق توك توك من شبرا الخيمة، لتوصيلهم إلى مكان ما وفى الطريق قاموا جميعا بالتعدى عليه بالضرب بالمطاوى والأسلحة البيضاء وتوثيقه بالحبال، معتقدين أنه فارق الحياة، وسرقوا التوك توك، وبعدها سمع أحدهم المجنى عليه ينازع فقام بإزهاق روحه ولاذوا بالفرار.

تم القبض على المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالقليوبية، التى قضت بإجماع الأراء بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، وتم الطعن على الحكم، وأصدرت محكمة النقض حكم الإعدام شنقا ضدهم.