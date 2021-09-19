الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 210 أطنان قمامة وتراكمات مخلفات من قرى طنطا خلال 24 ساعة

رفع القمامة
رفع القمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بقيادة حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 210 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

فيما أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا، أنه تم رفع نحو 189 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحى، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس حى ثان طنطا، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما قال محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مدينة كفرالزيات، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأشار المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلى إنه تم رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، مضيفًا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

فيما قال محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع 266 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة والتخلص منهم، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد على ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.

كما شدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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وائل لطفي

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