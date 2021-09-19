تفاصيل تكريمات مهرجان الفضائيات العربية

كرم مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر عدد كبير من النجوم في الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، بينما توافد عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة نسرين طافش التي كانت اول الحاضرين لمهرجان الفضائيات العربية السعودية في دورته الثانية عشر.

كما حضر كل من الفنانين، يوسف عثمان عايدة رياض ونرمين الفقي ومحمود عمرو ياسين وإلهام شاهين ومحمد رياض وأحمد وفيق وايهاب فهمي وهنا الزاهد وادوارد وزوجته والفنانات حمد زاهر وأسرته.

وحضر أيضًا عدد آخر من الفنانين من بينهم رانيا فريد شوقي وبلقيس وقصي خولي الذي ظهر باللوك الجديد كما حضر كل من الفنان محمد الشرنوبي والفنانة نيكول سابا وآخرون.

وكرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، الفنانة إلهام شاهين ضمن فعاليات هذه الدورة، لما قدمته من أعمال سينمائية وتليفزيونية.

وتتضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل في كل مجال له صلة بالإنتاج التلفزيوني والقنوات الفضائية، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمي.

يذكر أن الدورة الأولى لمهرجان الفضائيات العربية كانت قد انطلقت عام ٢٠٠٨ وضمت أكثر من عشرين قناة فضائية عربية.



كما حضرت الفنانة هنا الزاهد لاستلام جائزة الإبداع كما وجهت الشكر إلى المنتج كريم أبوذكري واستلمت أيضا جائزة الفنان أحمد فهمي الذي تواجد مع شقيقه الفنان كريم فهمي ولم يحضر بسبب المرض وأعلنت هنا الزاهد خلال الحفل أن كريم من المفترض أن يخرج غدًا من المستشفى، وذلك من أجل تلقي العلاج في المنزل، كما حضر أيضا الفنان حسن الرداد وعدد كبير من الفنانين، حيث استلم تكريم الرجلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.